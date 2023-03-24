passion.ru
СЛУЧИЛОСЬ
19:56, 24 марта 2023
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В Петербурге женщина вынуждена уничтожить свои секс-игрушки из-за требования суда

В Петербурге женщина вынуждена уничтожить свои секс-игрушки из-за требования суда

Фото: Freepik

Американский производитель Svakom подал иск на предпринимательницу из Санкт-Петербурга о нарушении авторских прав на секс-игрушки. Об этом сообщается на сайте 47news.

Компания из США обнаружила на сайте в доменной зоне «su». Данное имя являлось их товарным знаком. Компания провела контрольную закупку спорной продукции на сумму 3 250 рублей, а потом подала в суд на бизнес-леди, потребовала уничтожить продукцию и не использовать свой товарный знак.

Суд согласился с требованием обвинительной стороны.

Издание 47news сообщает, что они сделали запрос у обеих сторон. Журналисты поинтересовались, какие именно игрушки нужно уничтожить, а главное – каким способом. В шутку предположили, что предметы для утех будут рубить, давить или сжигать. Но представители не поняли чувство юмора и не стали давать каких-либо комментариев.

Ранее мы писали о том, как россиянку обвинили в серийном изнасиловании сына-школьника. Сначала женщина перепутала мальчика с мужем, а потом вошла во вкус. Сообщается, что в один день она вернулась домой в нетрезвом виде и пристала к ребенку, тот не стал сопротивляться.

Отец ничего не знал, данные контакты продолжились втайне от него. Подросток начал хвастаться перед друзьями происходящим, но его слова дошли до ушей инспектора по делам несовершеннолетних.

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