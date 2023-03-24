Не жизнь, а порнофильм: россиянку обвинили в серийном изнасиловании сына-школьника

В Белгородской области 41-летнюю мать заподозрили в серийном изнасиловании сына-школьника. Сначала женщина перепутала мальчика с мужем, а потом вошла во вкус.

Однажды она пришла домой пьяной и стала приставать к сыну. Он не сопротивлялся.

Близкие контакты с матерью продолжились втайне от отца. Подросток начал хвастаться о происходящем сверстникам.

Позже обо всем узнал инспектор по делам несовершеннолетних. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Впереди женщину ждет суд: ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что 21-летнего юношу в Воронежской области осудят за попытку изнасилования возрастной женщины.