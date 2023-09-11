В Петербурге женщина умерла после липосакции в клинике пластической хирургии

В Санкт-Петербурге скончалась пациентка клиники пластической хирургии на Васильевском острове. Женщина хотела стать моложе и стройнее, но поплатилась за это жизнью. Об этом сообщает издание 78.ru.

По информации источника, жительница северной столицы обратилась за помощью к врачам, чтобы подкорректировать фигуру. Она прошла липосакцию, однако вскоре после этого ей стало плохо. На следующий же день состояние россиянки стало тяжелым, и ее перевели в центр экстренной медицины им. А. М. Никифорова.

Врачи пытались спасти пациентку, но им это не удалось. Она все-таки скончалась. На данный момент определяется точная причина смерти. По предварительным данным, у женщины мог случиться инфаркт. Остальные подробности выясняются.

Ранее под Новосибирском садовод убил умственно отсталого ребенка во время заготовки дров. Произошло это случайно. Мужчина распиливал бензопилой сухостой, а семиклассник укладывал дрова в штабеля. Но в один момент мальчик отвлекся, и в него прилетел огромный сук. Теперь россиянину грозит до двух лет лишения свободы.