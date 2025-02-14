В Петербурге женщина сожгла рот, выпив из бутылки с водой кислоту мужа-ученого

В Санкт-Петербурге женщина сожгла рот, выпив из бутылки с питьевой водой кислоту мужа-ученого. Она считает, что действия супруга были неслучайны – пострадавшая обратилась в полицию.

Подробности приводит 78.ru.

Случай произошел в Буграх. Женщина достала бутылку, думая, что в ней питьевая вода. Сделав глоток, она почувствовала боль и выплюнула содержимое. Затем промыла рот, обратилась в больницу. Медики диагностировали некроз эмали и ожог рта кислотой.

Известно, что муж россиянки – доцент химического факультета петербургского университета. В январе россиянка находила бутылку с той же кислотой, но тогда она была подписана.

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