СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 февраля 2025, 12:44
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В Петербурге женщина сожгла рот, выпив из бутылки с водой кислоту мужа-ученого

В Петербурге женщина сожгла рот, выпив из бутылки с водой кислоту мужа-ученого

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В Санкт-Петербурге женщина сожгла рот, выпив из бутылки с питьевой водой кислоту мужа-ученого. Она считает, что действия супруга были неслучайны – пострадавшая обратилась в полицию.

Подробности приводит 78.ru.

Случай произошел в Буграх. Женщина достала бутылку, думая, что в ней питьевая вода. Сделав глоток, она почувствовала боль и выплюнула содержимое. Затем промыла рот, обратилась в больницу. Медики диагностировали некроз эмали и ожог рта кислотой.

Известно, что муж россиянки – доцент химического факультета петербургского университета. В январе россиянка находила бутылку с той же кислотой, но тогда она была подписана.

Ранее сообщалось, что пропавших экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену могли растворить в кислоте. В таком случае от них бы остались только зубы. Тела неделю искали на мусорном полигоне, но безрезультатно. Останки могли затеряться в тоннах мусора.

Источник:78.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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