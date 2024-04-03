«Мы болтали, дышали, рычали»: жена экс-солиста группы «БандЭрос» родила ребенка в домашних условиях

Автор хита «Вдох-выдох», бывший солист группы «Банд'Эрос» Владимир Солдатов осенью 2023 года тайно женился на возлюбленной Дарье. Пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге, именно там они и познакомились. Спустя пару месяцев исполнитель впервые. Супруги решили, что их малыш появится на свет в домашних условиях. Своим опытом они поделились с изданием «Страсти».

У Дарьи и Владимира родился сын, которого они решили назвать Серафимом. Молодая мама признается: ей изначально хотелось, чтобы он появился на свет дома, а не в медицинском учреждении.