«Мы болтали, дышали, рычали»: жена экс-солиста группы «БандЭрос» родила ребенка в домашних условиях
© Фото: Владимир и Дарья Солдатовы
Автор хита «Вдох-выдох», бывший солист группы «Банд'Эрос» Владимир Солдатов осенью 2023 года тайно женился на возлюбленной Дарье. Пара сыграла свадьбу в Санкт-Петербурге, именно там они и познакомились. Спустя пару месяцев исполнитель впервые. Супруги решили, что их малыш появится на свет в домашних условиях. Своим опытом они поделились с изданием «Страсти».
У Дарьи и Владимира родился сын, которого они решили назвать Серафимом. Молодая мама признается: ей изначально хотелось, чтобы он появился на свет дома, а не в медицинском учреждении.
«На протяжении последних нескольких лет я хотела, чтобы мои роды были максимально естественными и желательно домашними, — говорит Дарья. — Достаточно давно слежу за блогерами в сфере здорового образа жизни, осознанности и бережного отношения к себе. Все они в один голос твердят о том, что роды должны быть естественными. Изучила вопрос, пришла к выводу, что это и правда самый лучший способ для меня».
Но у Владимира и Дарьи был запасной вариант: они договорились с ближайшим к дому роддомом о приезде в случае непредвиденной ситуации. План «Б» предназначался для спокойствия ума и домашней акушерки, у которой данный пункт значился в договоре.
«Ни в одном медицинском учреждении я не столкнулась с негативом в адрес выбранного метода родов. Знаю, что бывает иначе, но благодарю судьбу, что мне попались на пути продвинутые, здравомыслящие, открытые и приятные специалисты», — объясняет жена музыканта.
Роды длились восемь часов с момента отхождения вод и до рождения малыша на свет. Все это время с будущими родителями была их домашняя акушерка. Исполнитель все время провел с женой в ванной.
«Мы болтали, дышали, рычали, проживали все вместе. Даша прекрасно справилась сама, не потребовалось никаких вмешательств. Я первым взял малыша на руки сразу же, как он родился в водичку — невероятные ощущения!», — пояснил музыкант.
Малыш супругов чувствует себя хорошо. Он появился на свет крепким и здоровым.