В Петербурге женщина пырнула ножом 80-летнюю свекровь в разгар политического спора

В Санкт-Петербурге женщина напала с ножом на свекровь во время политического спора. Россиянки устроили дебаты, которые в один момент вышли из-под контроля.

Инцидент произошел 22 января в квартире на Витебском проспекте примерно в восемь часов вечера. Россиянки вели дома ожесточенные споры на политически темы. Их взгляды сильно отличались на какие-то мировые процессы, и из-за этого женщины не могли закончить разбирательства мирным путем.

Не найдя больше никаких словесных аргументов, одна из участниц дискуссии схватила нож и напала с ним на 80-летнюю свекровь. Сообщается, что пенсионерка получила не смертельные ранения.

Сейчас пожилая женщина находится в больнице. А сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту произошедшего.

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