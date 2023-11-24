В Петербурге женщина позвонила в полицию и заявила на кота, который взбесился и запер ее на кухне

В Санкт-Петербурге женщина вызвала полицию из-за взбесившегося кота. По словам петербурженки, животное заперло ее на кухне.

Подробности инцидента приводит телеканал 78 в своем Telegram.

Вызов с просьбой усмирить домашнего питомца поступил в дежурную часть Выборгского района. Женщина рассказала, что кот обезумел: бросался, царапал, кусал, а потом запер на кухне.

Петербурженка слезно просила приехать и усмирить кота. Правоохранители прибыли на вызов, но к тому моменту питомец успокоился. Женщина не стала писать заявление. Что стало причиной агрессивного поведения животного, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил чихуахуа своей подруги. Женщина оставила приятеля в квартире и уехала на работу. Днем ей позвонил друг: он рассказал, что собака хрипит. Хозяйка приехала домой и увидела мертвого пса. Мужчина пытался выдать смерть за естественную, но экспертиза показала, что животное убили. Хозяйка собаки обратилась в полицию. У мужчины уже имелись две судимости.