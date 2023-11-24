В Москве дважды судимый мужчина убил собаку подруги, которая заперла его в квартире

В Москве 52-летняя женщина обвинила друга в убийстве собаки – чихуахуа. Она заперла мужчину в квартире, чтобы он не купил новую порцию алкоголя, и ушла на работу – по возвращении хозяйка обнаружила пса мертвым.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел на Череповецкой улице. Женщина оставила 38-летнего приятеля в квартире – накануне тот явился с бутылкой водки.

Днем гость позвонил ей и сообщил, что пес хрипит. Женщина тут же приехала домой – к тому моменту собака была мертва.

Приятель пытался выдать смерть чихуахуа за естественную и поведал несколько версий, но хозяйка не поверила. Экспертиза подтвердила, что животное убили – собака скончалась от отека головного мозга после черепно-мозговой травмы.

Москвичка написала заявление в полицию. Мужчина ответит перед законом. Известно, что ранее он был дважды судим и угрожал подруге ножом.

Ранее сообщалось, что в Орске бродячие собаки набросились на жительницу во дворе многоквартирного дома. Ее спасло то, что рядом стоял автомобиль – женщина укрылась в машине.