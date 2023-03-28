На Урале пьяная старушка выкинула из окна второго этажа трехлетнего правнука

В Свердловской области, городе Кушве, 71-летняя пенсионерка едва не убила своего трехлетнего правнука. Она посадила его на подоконник на балконе, а затем взяла и выкинула его из окна на втором этаже. Об этом сообщили АН «Между строк».

Инцидент произошел еще 15 октября 2022 года. В пресс-службе прокураторы Свердловской области рассказали, что пожилая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда решила вдруг избавиться от малыша. О причинах такого поступка пока ничего неизвестно.

Мальчик упал с пятиметровой высоты и сильно ударился головой. Однако чудом ему удалось выжить, поэтому до конца замысел прабабушке не удалось довести. Ребенка экстренно доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на лице, повреждение мягких тканей грудной клетки.

На данный момент жизни малыша ничего не угрожает. Его уже выписали из больницы, и он себя прекрасно чувствует. А вот его прабабушку будут судить за покушение на убийство малолетнего.

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