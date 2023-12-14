В Петербурге возбудили уголовное дело на мать девочки, которая едва не утонула. Об этом сообщает 78.ru.

5 декабря стало известно о том, что восьмилетняя девочка провалилась под лед реки Смоленка. Рядом с девочкой в этот момент находилась ее мать, однако пока она разговаривала по телефону, не заметила происшествия, случившегося с дочерью. Тогда на помощь ребенку пришел прохожий, который достал ее из воды.

После этого случая в дело включилась детский омбудсмен региона. Стало известно о том, что на мать возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности ребёнка. Суд назначил ей меру пресечения в виде подписке о невыезде. Сейчас девочка находится дома вместе с матерью.

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