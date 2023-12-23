В Петербурге задержали совратившую 11-летнего мальчика студентку колледжа

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнюю студентку, которая совратила 11-летнего мальчика и опозорила его в интернете. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка.

По ее словам, девушка пригласила школьника в гости и совершила с ним действия сексуального характера. Кроме того, она фотографировала обнаженного мальчика, а после разместила снимки в Сети на всеобщее обозрение.

Как пишет Фонтанка, в отношении студентки возбуждено сразу несколько уголовных дел, включая «насильственные действия сексуального характера», «нарушение неприкосновенности частной жизни» и «распространение порнографии с участием несовершеннолетних».

В настоящий момент подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Отмечается, что преступление произошло 8 декабря в одном из жилых домов на Сиреневом бульваре. Заявление мать ребенка написала только 19 декабря.

Ранее мы писали, что в Москве задержали 82-летнего пенсионера по делу о совращении и насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего.