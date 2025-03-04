В Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске педофила

Петербургские правоохранители задержали педофила, находящегося в федеральном розыске. Об этом 4 марта со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, злодей был задержан накануне, днем 3 марта.

«Мужчина неоднократно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет», — приводит канал слова осведомленного собеседника.

Согласно его данным, мужчина совершал свои преступления в период с 2013 по 2015 год. В настоящее время он помещен под стражу.

Ранее мы писали о том, что в США началась публикация документов по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, среди друзей которого были экс-президент США Билл Клинтон, бизнесмен Билл Гейтс и рок-музыкант Мик Джаггер. Генпрокурор страны Пэм Бонди надеется, что общественность сможет узнать новые детали о скандальных преступлениях Эпштейна.