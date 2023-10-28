Остановились в гостинице: тренер обвинен в совращении подростка

14-летняя легкоатлетка из Владивостока стала жертвой сексуального домогательства со стороны ее 64-летнего тренера. Это случилось в гостинице, где они остановились из-за участия в соревнованиях в Челябинске.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, главный тренер Федерации легкой атлетики Приморского края был обвинен в развратных действиях в отношении девятиклассницы. Следствие выяснило, что он совершал непристойные действия в июле 2022 года, когда спортсменка остановилась на 10 дней в гостинице. Однако девочка решила рассказать об этом своей матери только сейчас.

Полиция задержала тренера, который признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», за что ему грозит до трех лет тюремного заключения.

Отмечается, что мужчина долгое время работал с детьми. В 2010 году тренер уже был в центре скандала, когда работал учителем физкультуры. Тогда отец первоклассника избил его после того, как физрук оскорбил и выгнал его с урока из-за плохого поведения.

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