В Петербурге задержали местного жителя за секс с 15-летней девушкой на лестничной площадке

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека за секс с 15-летней девушкой на лестничной площадке. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Местная жительница обратилась за помощью к правоохранительным органам, когда узнала о половой жизни своей несовершеннолетней дочери. По словам женщины, 3 июня 19-летний парень завел ее наследницу в подъезд и занялся с ней сексом.

Узнав об этом, СК возбудил уголовное дело. На данный момент молодой человек задержан. По данным СМИ, он нигде не учится и не работает.

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