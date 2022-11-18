В Петербурге задержали безработного мигранта, совращавшего 11-летнюю девочку по переписке

Стало известно о задержании 17-летнего гражданина Киргизии за интимную переписку с несовершеннолетней школьницей.

Молодой иностранец, приехавший в Санкт-Петербург, на протяжении двух недель общался в социальной сети с 11-летней девочкой. Причем переписка была интимного характера. Мигрант присылал школьнице сообщения неприличного содержания и всячески совращал ее.

О действиях преступника сообщила 42-летняя мать девочки. Она пришла в полицию Невского района и рассказала, что ее дочь в одном из мессенджеров с 2 по 14 ноября развращал некий мужчина по имени «Арлен».

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность пользователя. Им оказался 17-летний житель Киргизии, состоявший на миграционном учете, но не работающий и не учащийся. По версии следствия именно он скрывался под именем «Арлен» в Сети.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Ранее стало известно, что в Великобритании судили учительницу, которая присылала тысячи интимных фотографий своему несовершеннолетнему ученику.