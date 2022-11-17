Учительница отправляла тысячи интимных фото школьнику и склоняла к сексу

В Великобритании преподаватель оказалась в суде из-за отправки своему ученику более 3000 сообщений сексуального характера. Сотрудница домогалась школьника два месяца.

24-летняя Эллен Кэдман-Смит работала преподавателем в школе Британии. По заявлению матери одного из ее учеников девушка на протяжении нескольких недель присылала мальчику свои интимные фотографии. Снимки обнаружились в телефоне школьника в переписке с некой «Е».

Обеспокоенная женщина попросила полицию выяснить реального адресанта, и правоохранительные органы быстро вышли на Эллен.

Кроме обнаженных фотографий, учительница присылала ученику и сообщения, в которых говорила, как сильно хочет секса с мальчиком. А тот в ответ отвечал, что влюбился.

В ходе расследования выяснилось, что настолько близкое общение между педагогом и учеником образовалось после дополнительных занятий, на которых Эллен помогала школьнику с проблемами в учебе.

Дальше переписок дело у пары не зашло. В сообщениях учительница не раз описывала сексуальные фантазии со своим учеником, однако говорила, что не может воплотить их в жизнь по известным причинам.

Суд присяжных посчитал, что Эллен Кэдман-Смит вступила в неподобающие отношения со школьником. Защита учительницы не предоставила никаких доказательств ее невиновности.

Теперь бывшая сотрудница школы числится в списке опасных сексуальных преступников. Ей запретили работать с детьми, а также использовать социальные сети для общения с лицами, не достигшими 16 лет. Кроме того, Эллен обязана предоставлять по первому требованию информацию о своей деятельности в Сети.

Ранее сообщалось о задержании учительницы, которая записывала порно в учебном классе.