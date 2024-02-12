В Петербурге водитель отказался везти ребенка без кресла и напал на пассажира

В Санкт-Петербурге водитель такси отказался везти ребенка без детского кресла и устроил драку. В результате пассажир обратился в больницу с ранами в области носогубного треугольника и губы.

Подробности приводит сайт 78.ru.

Пострадавший рассказал, что таксист не хотел везти 8-летнего ребенка без кресла. Мужчина попытался связаться с техподдержкой, но это заняло время.

«Пока разбирались, человек не выдержал, вышел из машины и началась потасовка, которая переросла в драку», - сообщил он и добавил, что ребенок «цел». Мужчина был вынужден пойти за креслом в свою машину.

Также он уточнил, что заказывал такси родственникам.

После потасовки он обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист напал на беременную женщину, которая была с пятилетним ребенком. Мужчина распылил им в лицо газовый баллон. Инцидент произошел на парковке рядом с торговым центром.