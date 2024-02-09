Таксист с газовым баллоном напал на беременную женщину с ребенком

В Приморском районе Санкт-Петербурга таксист совершил нападение на беременную женщину и ее маленького ребенка, распылив им в лицо газовый баллон. Об этом сообщает информационный портал 78.ru.

Конфликт произошел на парковке торгово-развлекательного центра «Сити Молл», расположенного на Коломяжском проспекте. На данный момент нет информации о состоянии пятилетнего ребенка и беременной женщины. Подробности происшествия, а также его причины, выясняются.

Напомним, в январе в Москве была похожая ситуация. Тогда таксист напал на машину женщины, которая перевозила свою 88-летнюю мать с инвалидностью. После инцидента горожанка обратилась в полицию, и ее обидчика быстро нашли и задержали.

Ранее мы писали о том, что россиянин расправился с отчимом из-за громкой музыки. Все произошло в городе Самара. Вечером к юноше пришла в гости девушка, в квартире в это время также находились его мать и отчим. По версии следствия, между двумя мужчинами произошла ссора из-за шума. Отчиму не понравилось, что пасынок вместе со своей возлюбленной очень громко слушают музыку на кухне.