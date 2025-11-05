В Петербурге водитель оставил в машине жену с детьми и прыгнул в Неву, чтобы сбежать от полиции

В Санкт-Петербурге водитель, пытающийся скрыться от сотрудников ДПС, бросил автомобиль Porsche Cayenne и спрыгнул в Неву. При попытке побега мужчина оставил в салоне машины свою семью, сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Иномарка с 39-летним водителем и его семьей была остановлена сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Чугунной улице в Калининском районе Северной столицы. На запрос полицейских предъявить водительское удостоверение, мужчина неожиданно «ударил по газам» и попытался скрыться.

Доехав до Свердловской набережной, преследуемый бросил машину с женой и детьми и прыгнул в Неву, надеясь уйти от погони вплавь. Однако его удалось достать из реки при помощи троса и передать медикам для осмотра. У правонарушителя диагностировали переохлаждение.

Выяснилось, что владелец Porsche пытался бежать от ДПС таким странным образом, потому что у него не было водительских прав, которых он был до этого лишен.

Ранее мы писали о том, что туристка из Санкт-Петербурга пропала в Анталье, оставив в отеле 12-летнего сына.