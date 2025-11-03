Туристка из Петербурга пропала в Анталье, оставив в отеле 12-летнего сына

В турецкой Анталии пропала 41-летняя россиянка из Санкт-Петербурга, которая приехала на отдых с 12-летним сыном.

Как сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на данные полиции, вечером 31 октября женщина сообщила сыну, что выходит за сигаретами, и взяла у мальчика 5 долларов. Однако россиянка направилась на пляж с другим постояльцем отеля, с которым познакомилась накануне. Мужчина утверждает, что отошел поиграть в волейбол, а когда вернулся, не обнаружил знакомую на месте. При этом он забрал её личные вещи в свой номер, а около 23 часов передал сумку с деньгами, телефоном, паспортами и браслетом от отеля на ресепшен. По словам сына пропавшей, мать обычно купалась с браслетом.

Последний раз женщину видели спящей на шезлонге около 19 часов. Камеры наблюдения не зафиксировали её дальнейшее перемещение. В настоящее время туроператор решает вопрос о возвращении сына пропавшей в Россию. Родственники обратились в МИД с просьбой помочь в поисках гражданки.

