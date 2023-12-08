В Петербурге уроженка Таджикистана привела в садик детей с обожженными руками, об этом сообщает Фонтанка.

В полицию Кировского района Петербурга обратилась воспитательница детского сада. По словам женщины, у двух малышей она обнаружила ожоги рук. Дети рассказали ей о том, что их мать, якобы, держала пальцы над газовой плитой в качестве наказания.

Полицейские немедленно отреагировали на заявление и в тот же день направились в квартиру 30-летней уроженки Таджикистана. Правоохранители вызвали скорую, которая увезла в детскую больницу мальчиков с ожогами пальцев.

Мать мальчиков допросили и взяли обязательство о явке в полицию. Известно, что женщина приехала в Россию в 2019 году.

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