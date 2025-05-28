В Петербурге упавшее дерево сломало крест на могиле основателя группы «Алиса»

В Петербурге упавшее дерево повредило могилу основателя группы «Алиса» Святослава Задерия. На месте захоронения сломаны крест и надгробная плита.

Об этом сообщает 78.ru.

Издание публикует фото могилы Задерии на Большеохтинском кладбище. На снимках виден разломанный пополам крест.

На том же участке, что и музыкант, похоронены вокалистка Айгуль Бакирова и 4 родственника Задерии.

В Комитете по промышленности города сообщили, что упавшее дерево ликвидировали, а новый памятник администрация кладбища установит бесплатно. Родные музыканта уже заказали его.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина пришла в Пасху на кладбище и погибла под упавшим деревом. 46-летняя россиянка умерла на месте.