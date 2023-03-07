Четвертая жертва за три недели: в Санкт-Петербурге продолжается череда смертей от кипятка

Четвертая жертва кипятка найдена в Северной столице России за три недели. Погибла 54-летняя хозяйка в доме на Пролетарской улице. Об этом сообщает Фонтанка.

Тело с ожогами было обнаружено в ванной комнате и направлено в морг для установления причины смерти. Это уже четвертый случай с Нового года.

До этого на улице Шотмана нашли тело 92-летней блокадницы. Несчастный случай произошел из-за неполадок со смесителем. Еще через несколько дней в НИИ скорой помощи доставили 82-летнюю женщину, обварившуюся кипятком. Позднее она скончалась. Спустя короткое время в НИИ умерла еще одна 30-летняя пациентка, получившая ожоги от кипятка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде двое рабочих сварились заживо в кипятке.

Трагическая случайность произошла при выполнении аварийных работ в подвале жилого дома на улице Азовская. Специалисты спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, но под ними сломалась ветхая деревянная лестница. Мужчины упали в кипяток и погибли от полученных термических ожогов.

В государственной трудовой инспекции отметили, что продолжают выяснять «обстоятельства группового несчастного случая со смертельным исходом с рабочими».