В Петербурге умерла новорожденная девочка, оставшаяся с 22-летней няней-мигранткой

В Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах умерла четырехмесячная девочка, за которой присматривала 22-летняя нелегальная мигрантка.

Как пишет Фонтанка, трагедия произошла в многоквартирном доме на Суздальский проспект 5к1.

Женщина сама вызвала бригаду «скорой помощи», однако к моменту прибытия медиков малышка уже не дышала.

Как выяснилось, 33-летняя мать новорожденной в этот момент была на работе. Она воспитывала ребенка одна и подрабатывала уборщицей в торгово-развлекательном комплексе. При проверке документов выяснилось, что она приехала из Узбекистана и находилась в России без регистрации.

Эксперты не обнаружили на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти, тело отправили на экспертизу.

Ранее в Москве умер двухлетний мальчик, на которого упал телевизор. Ребенок более двух месяцев находился в реанимации, однако медикам не удалось спасти его.