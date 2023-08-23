В Петербурге умер мальчик-инвалид, которого родители оставили на берегу озера

В Санкт-Петербурге мать и отчим находились на берегу озера вместе с 12-летним мальчиком-инвалидом, но не уследили за ним. Тело ребенка обнаружили в воде без сознания. Через день он скончался в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

21 августа 43-летняя женщина решила вместе с приятелем отдохнуть на Солдатском озере. В какой-то момент она отлучилась и попросила отчима приглядеть за 12-летним мальчиком с ДЦП.

Мужчина уснул и не заметил, как ребенок пошел к берегу, а когда проснулся, то увидел его лежащим в воде вниз лицом. Мальчика отвезли в медучреждение в тяжелом состоянии. Несмотря на то, что врачи своевременно оказали необходимую помощь, на следующий день ребенок ушел из жизни.

Как утверждают следователи, матери 12-летнего инвалида предъявили обвинение в совершении данного преступления.

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