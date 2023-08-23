В Москве-реке под Парящим мостом нашли труп мужчины

В Москве-реке обнаружили труп мужчины. Тело было под Парящим мостом в Тверском районе. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации источника, мертвого человека в воде заметили в 21:20 22 августа. На место выехали сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств случившегося. Другие подробности пока неизвестны. Также нет информации о личности погибшего и о том, как именно он лишился жизни.

Напомним, что не так давно в столице завершились поиски тел диггеров, которые умерли во время экскурсии по коллекторам. Как стало известно, группа спустилась в подземелье вместе с гидом, не ожидая, что в этот день в Москве будет сильный ливень. В итоге коммуникации затопило, не оставив людям и шанса на спасение.

Всего погибло восемь человек. В первые сутки говорилось только о четырех участниках экскурсии, но потом нашлись и трупы остальных. Среди умерших оказалась пара из Санкт-Петербурга. Сын супругов выехал в Москву для опознания и сообщил, что считает решение родителей спуститься в коллекторы глупым.