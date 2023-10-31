В Петербурге учителя физкультуры задержали за педофилию в детском лагере

В Санкт-Петербурге учителя физкультуры заподозрили в развращении 13-летней школьницы. Сотрудники правоохранительных органов его задержали, и на данный момент он находится в изоляторе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 49-летний педагог неоднократно домогался несовершеннолетних. В северной столице его поймали за приставаниями к девочке-подростку, которую он, предположительно, приглашал в свою квартиру. Однако, как стало известно, это был не первый подобный эпизод.

Проверки показали, что мужчина работал в детском лагере и санатории в Геленджике. И там он тоже совершал преступления.

Возбуждено уголовное дело. Если вина преподавателя будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее в Хабаровском крае мужчину заподозрили в изнасиловании двух сестер восьми и девяти лет в гараже. О преступлении стало известно благодаря девочкам, которые обо всем рассказали матери.