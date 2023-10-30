Педофила объявили в розыск за изнасилование двух сестер в заброшенном гараже

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух несовершеннолетних сестер в Хабаровском крае. По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина, передает РЕН ТВ.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал журналистам о случившемся. По его данным, девочки восьми и девяти лет подверглись изнасилованию в селе Ильинка. Днем 28 октября некий мужчина отвел несовершеннолетних сестер в заброшенный гараж и там совершил в отношении их насильственные действия сексуального характера.

После случившегося школьницы прибежали к маме и рассказали обо всем. Женщина, в свою очередь, обратилась за помощью в полицию. По факту изнасилования девочек было возбуждено уголовное дело. Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, разыскивают.

Ранее в Московской области правоохранители задержали предполагаемого педофила. Мужчина обвиняется в изнасиловании 11-летней девочки.