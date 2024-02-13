В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который перепутал машины и сжег не тот автомобиль

В Санкт-Петербурге вынесен приговор мужчине, который хотел отомстить сопернику, но вместо его машины поджег автомобиль индивидуального предпринимателя. Подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

Подробности сообщает «Фонтанка».

Дело рассматривал Московский районный суд города. Выяснилось, что в ночь с 27 на 28 июля 2023 года мужчина подложил картон под днище чужого Mitsubishi ASX и поджег спичкой.

В результате огонь охватил всю площадь авто. Сгорели комплектующие, часть салона и кузова. Ущерб составил 1,716 млн рублей при стоимости машины в 2,015 млн. Злоумышленник скрылся.

На суде он признал вину и объяснил, что думал, будто поджигает машину соперника с целью отомстить за супружескую измену, но перепутал автомобили.

Суд признал его виновным и назначил полтора года лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 1 год. Также он должен будет выплатить потерпевшему 1 млн 416 тыс. 16 рублей.

Ранее сообщалось, что в Омской области 51-летний мужчина поджег жену из-за позднего возвращения домой. Врачи не сумели спасти женщину.