В Петербурге стрельбой отгоняли женщину, которая кормила бездомных собак. Об этом сообщает Фонтанка.

Вечерняя прогулка женщины из Колпино закончилась стрельбой. 56-летняя дама, работающая бухгалтером, после работы решила покормить бездомных собак, живущих у железнодорожного моста в 50 метрах от Петрозаводского шоссе.

Однако как только она подошла к животным с едой, на женщину выпрыгнул неизвестный с ружьем, который начал стрелять в ее сторону. Выяснилось, что уроженец Дагестана считает собак своими. В итоге пострадавшая позвонила в полицию — после этого мужчину увезли в отделение.

Уточняется, что правоохранители выписали на владельца собак протокол о мелком хулиганстве и пригрозили возбуждением уголовного дела в случае, если нападения повторятся.

Ранее мы писали о том, что житель Кирова, убивший собаку из-за ревности к подруге, предстанет перед судом. На мужчину возбудили дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).