В Петербурге сожитель обмотал шею девушки скотчем со словами «я тебя убью»

В Санкт-Петербурге сожитель обмотал шею девушки скотчем со словами «я тебя убью». Инцидент произошел в квартире на улице Здоровцева, где они проживали.

Подробности сообщает сайт 78.ru.

Как стало известно изданию, сожитель повел себя агрессивно, чуть не задушив девушку. Он обмотал шею скотчем, затем стал сдавливать и перекрывать возможность дышать. Причина поступка мужчины неизвестна.

После случившегося девушка обратилась в полицию и заявила об угрозе убийством. Петербурженка всерьез испугалась за свою жизнь.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о жизни с обеспеченным мужчиной в 90-е годы. Он одаривал ее дорогими подарками, а в итоге забрал все. Возлюбленный прослушивал ее телефон, всюду Кудрявцеву сопровождала охрана, а все знакомые и близкие «были под каким-то гнетом». Лера просила его отпустить и признавалась, что не любит сожителя, тот угрожал «закопать» в случае, если она не будет с ним. Сейчас, по словам ведущей, бывший возлюбленный живет во Франции.