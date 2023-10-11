Лера Кудрявцева рассказала об издевательствах богатого сожителя

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что в 90-х годах жила с обеспеченным мужчиной, который издевался над ней. Она подчеркнула, что никогда не жаловалась на возлюбленного, так как очень его боялась.

«Это просто был маньяк. Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице», - рассказала телеведущая Kp.ru.

Кудрявцева также подчеркнула, что прожила вместе с маниакально влюбленным в нее мужчиной несколько лет и назвала эти годы адом. По ее данным, в настоящее время экс-бойфренд проживает во Франции.

«Он прослушивал мои телефоны, за мной ездила охрана... Я дышать не могла. Все мои друзья, родители, мама, сестра были просто под каким-то гнетом», - вспомнила звезда.

При этом Кудрявцева призналась, что сожитель сначала осыпал ее дорогими подарками, но потом все забрал. Она уточнила, что главной потерей были не деньги, а нервная система.

Ранее мы писали, что 52-летняя Лера Кудрявцева испытывает проблемы с сердцем во сне. Знаменитость призналась, что в последнее время ее беспокоят проблемы с сердцем. Кудрявцева страдает от тахикардии даже во сне.