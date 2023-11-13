В Петербурге сотрудники авиакомпании не пускали на рейс беременную пассажирку

Сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на борт беременную женщину и ее жениха из-за опоздания на рейс. Инцидент произошел в аэропорту Санкт-Петербурга.

Как рассказали пассажиры, сначала вылет самолета в Екатеринбург задержали на три с половиной часа, а после объявления посадки слишком быстро закрыли выход к самолету.

«Мы с женихом сидели прямо напротив табло в кафе и смотрели каждую минуту, не началась ли посадка на наш рейс. Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было 2–3 минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена», - пожаловалась порталу Е1.ru беременная жительница Екатеринбурга.

Когда пара подошла на посадку, один из сотрудников авиакомпании зарегистрировал посадочный талон. При этом его коллега отказалась пропустить пассажиров на борт, заявив, что они опоздали и никуда не полетят. В этот момент к выходу подошел еще один опоздавший пассажир, его билет молча отсканировали и пропустили в самолет.

«Я на третьем месяце беременности, мне нельзя нервничать, о чем я им обоим сказала. После этого они меня пропустили, а вот мужчину моего собирались выгнать», - дополнила рассказа пассажирка.

В итоге ее жениха согласились пропустить на рейс при условии, что он удалит видеозапись с конфликтной ситуацией.

В свою очередь, в пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что пассажиры возмутились из-за того, что их попросили поторопиться, вследствие чего произошел конфликт.

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