«Не так» посмотрели: россиянка ударила ножом пассажира и распылила перцовый баллончик в электричке

В подмосковной электричке женщина распылила перцовый баллончик в лицо парню, который «не так» посмотрел». За него заступился пассажир, тогда россиянка достала кухонный нож и нанесла два удара.

Подробности инцидента приводит сайт mk.ru.

16 февраля около 7 утра в электричке МЦД женщина набросилась на парня с вопросом: «Че ты на меня уставился». Он заявил, что не смотрел, но пассажирка достала баллончик и распылила в вагоне.

За юношу заступился мужчина, что не понравилось даме. Она схватила нож и погналась за ним. Женщина нанесла удары в ключицу и руку, после чего убежала в пустой вагон. Там ее скрутили, а потом передали полиции. Раненому мужчине вызвали скорую, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на станции МЦК неизвестный толкнул женщину на рельсы.