В Петербурге школьники набросили с кулаками на второклассника

В Санкт-Петербурге дети избили сверстника в школе. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Драка случилась в одной из школ Центрального района города. По предварительным данным, пятеро учеников 2 класса напали на мальчика с кулаками.

После инцидента ребенку была необходима медицинская помощь. Врачи обнаружили ушибы мягких тканей поясницы и голеней, тупую травму живота.

Состояние потерпевшего стабилизировалось. Правоохранительные органы выясняют причины школьной драки.

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