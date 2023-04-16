13:19, 16 апреля 2023
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В Петербурге школьники набросили с кулаками на второклассника
В Петербурге пятеро второклассников жестоко избили сверстника.
Фото: freepik
В Санкт-Петербурге дети избили сверстника в школе. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.
Драка случилась в одной из школ Центрального района города. По предварительным данным, пятеро учеников 2 класса напали на мальчика с кулаками.
После инцидента ребенку была необходима медицинская помощь. Врачи обнаружили ушибы мягких тканей поясницы и голеней, тупую травму живота.
Состояние потерпевшего стабилизировалось. Правоохранительные органы выясняют причины школьной драки.
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Источник фото:freepik
Источник:Невские новости
Автор:Галина СьюТеги: