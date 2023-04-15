18:00, 15 апреля 2023
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Пенсионер из Великого Устюга убил пьющего соседа
70-летний мужчина из Великого Устюга зарезал насмерть пьющего внука своей сожительницы.
Фото: freepik
70-летний мужчина самостоятельно позвонил в полицию после убийства 35-летнего внука своей сожительницы. Трагедия произошла в Великом Устюге из-за частых приемом алкогольных напитков соседом.
Пенсионер поругался с домочадцем, после чего нанес ему несколько ранений ножом, оказавшихся для мужчины смертельными, пишет Газета.Ru.
Правоохранительные органы ведут расследование — проводится допрос свидетелей и судебная экспертиза. Подозреваемый в убийстве соседа задержан, возбуждено дело по статье «Убийство».
Ранее мы писали, что в Индии отец убил сына дубинкой из-за курицы.
Источник фото:freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Галина СьюТеги: