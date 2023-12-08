В Петербурге школьник получил травму позвоночника после неудачной шутки в чате

В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса получил серьезную травму после неудачной шутки. 14-летний подросток во время урока русского языка отправил в школьный чат мем, который не понравился классному руководителю.

Как рассказали одноклассники ребенка, учительница при всех отругала его. После этого мальчик, не выдержав критики в свою сторону, просто встал со стула, подошел к другу, похлопал его по спине и сказал: «Удачи».

После этого школьник оказался на улице, он самостоятельно встал и отправился к турникам. Классная руководительница, по словам подростков, убедившись, что ребёнок может идти, продолжила урок.

Как рассказала «Фонтанке» мама ученика, ей позвонила завуч и заявила, что ее сын пропал во время урока, и его не могут найти.

«Я вот как сидела на стуле, я так и рухнула. Я дозвонилась до сына с первого раза. Ребенок находился не только в состоянии нервного срыва, там была истерика. Он не мог говорить четко. Плакал, что всех подвел. Я его попросила вернуться в школу и сказала, что я за ним скоро приеду. Но ехать мне было 40–45 минут», - вспомнила о произошедшем мама школьника.

Когда мальчик вернулся в школу, его отправили в медпункт, но не оказали никакой помощи. После этого подростка выставили перед классом и заставили извиниться.

В этот же день школьника госпитализировали во вторую детскую больницу святой Марии Магдалины. У него диагностировали травмы позвоночника, грудины, таза. В течение шести месяцев подростку нельзя сидеть. Теперь учиться он будет дома.

«На сегодняшний день позиция школы такова, что я, как мама, не увидела тревожного состояния ребенка и вовремя не отвела его к психологу», — отметила мама пострадавшего мальчика.

В школе изданию сообщили, что директор находится на больничном. В пресс-службе администрации Выборгского района заявили, что конфликта между ребёнком и педагогом не было.

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