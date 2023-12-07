Мужчина сломал нос игравшему в снежки школьнику: оказался полицейским

В Зеленограде старший сержант полиции набросился на 14-летнего школьника, который играл в снежки на улице. Во время внезапного приступа агрессии он сломал ему нос. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел несколько дней назад в вечернее время. 40-летний сотрудник патрульно-постовой службы полиции возвращался домой с покупками и заметил группу детей, которые играли в снежки. По неизвестным причинам эта зимняя забава не понравилась мужчине. Он бросился за детьми, догнал одного из них и с силой ударил по носу. После этого он спокойно ушел в подъезд.

Пострадавший мальчик рассказал матери о произошедшем, и они сразу отправились в травмпункт. Медики подтвердили наличие перелома костей носа у школьника. Его мать незамедлительно подала заявление в полицию, и по видеозаписям с камер видеонаблюдения удалось выяснить личность агрессора. Как выяснилось, это был полицейский.

Отмечается, что при встрече с пострадавшим и его матерью на участке, мужчина даже не попытался извиниться. Когда ему сообщили о поданном на него заявлении, полицейский выразил намерение написать свое.

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