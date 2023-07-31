В Петербурге школьнице ампутировали палец из-за ношения кольца

В Санкт-Петербурге школьнице сделали четырехчасовую операцию и ампутировали палец после того, как она, перелезая через забор, зацепилась кольцом. Кисть пациентки удалось сохранить.

Подробности сообщает Фонтанка со ссылкой на Telegram-канал СПбГПМУ.

По информации источника, 30 июля в университетскую клинику поступила 16-летняя школьница. Она зацепилась за забор кольцом на безымянном пальце.

Были серьезно повреждены сосуды, кости, нервы и мягкие ткани. Врачи ампутировали палец и говорят, что последствия могли оказаться хуже.

С начала года там сделали операцию 6 детям, пострадавшим из-за колец. В клинике сообщили, что обычно в таких случае дети начинают буквально отрывать палец. Это приводит к повреждениям и размозжению тканей. Специалисты посоветовали снимать кольца и украшения перед играми и тренировками.

Ранее в Челябинске ребенку отрезало часть пальца на детской площадке.