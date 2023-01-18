В Японии девочка-подросток жестоко убила родную мать во сне из-за смартфона

В японской префектуре Сидзуока 13-летняя девочка убила собственную мать из-за смартфона. По информации телеканала NHK, долгое время подросток находилась в постоянных конфликтах с родительницей.

Убийство произошло 16 января. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления после вызова домочадцев. Они нашли женщину в спальне с многочисленными ножевыми ранениями. Она обильно истекала кровью.

Родственники убитой сообщили полиции, что преступление совершила ее 13-летняя дочь. Девочка долго не стала упираться и созналась в содеянном.

В ходе допросов удалось выяснить, что к решению убить родную мать подросток пришла из-за постоянных ссор с ней. Они конфликтовали из-за того, что, по словам женщины, дочь слишком часто использовала свой смартфон. В какой-то момент девочке это надоело, и она совершила преступление. Дождавшись, когда мама уснет, она пробралась к ней в спальню с ножом и нанесла несколько смертельных ударов.

Орудие убийства было изъято, а 13-летнюю преступницу поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей или нуждающихся в помощи, так как она еще не достигла 14-летия для заведения уголовного дела.

Ранее 18-летний уфимец зарезал мать из-за выброшенного ею блокнота с логинами и паролями от его аккаунтов в видеоиграх.