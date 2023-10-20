В Петербурге сестры пошли в суд из-за похорон матери в одной могиле с бывшим мужем

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием взыскать с ее родной сестры компенсацию материального ущерба и морального вреда в связи с решением родственницы захоронить их мать в одной могиле с бывшим мужем.

Отмечается, что пара развелась более 50 лет назад, однако дочь скончавшейся женщины единолично приняла решение о захоронении матери в могиле бывшего мужа. При этом женщина перед смертью попросила похоронить ее рядом с сыном.

В суде выяснилось, что фактически похоронами занимался сожитель ответчицы, который не является родственником или законным представителем умершей. Истица в это время находилась на лечении в больнице и участия в организации церемонии не принимала.

Ответчики на судебное заседание не явились, поэтому суд постановил выплатить истице компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, так как сожитель ответчицы нарушил личные неимущественные права, организовав похороны ее матери, пишет Фонтанка.

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