Отец четверых детей с многочисленными долгами: раскрыта личность человека, подавшего в суд на Пугачеву и Орбакайте
Подавший в суд на Пугачеву мужчина оказался отцом четверых детей и должником.
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Мужчина, подавший иск против певиц Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, оказался многодетным отцом и должником. Более того, он – профессиональный сутяжник.
Об этом сообщает сайт mk.ru. Издание предположило, что подать иск его могла заставить нужда.
Известно, что мужчине 53 года, он является жителем города Балаково Саратовской области. У истца четверо детей. По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, у мужчины есть многочисленные долги.
Иск к Пугачевой принят к производству. Заседание по делу состоится 31 октября.
Ранее сообщалось, что против певиц подан иск из-за пирса на даче. Истец требует обеспечить свободный доступ к береговой полосе и снести сооружения.
До суда с Пугачевой мужчина подавал иск в отношении ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Однако суд встал на сторону ответчика и поддержал позицию певца.