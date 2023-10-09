Отец четверых детей с многочисленными долгами: раскрыта личность человека, подавшего в суд на Пугачеву и Орбакайте

Мужчина, подавший иск против певиц Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, оказался многодетным отцом и должником. Более того, он – профессиональный сутяжник.

Об этом сообщает сайт mk.ru. Издание предположило, что подать иск его могла заставить нужда.

Известно, что мужчине 53 года, он является жителем города Балаково Саратовской области. У истца четверо детей. По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, у мужчины есть многочисленные долги.

Иск к Пугачевой принят к производству. Заседание по делу состоится 31 октября.

Ранее сообщалось, что против певиц подан иск из-за пирса на даче. Истец требует обеспечить свободный доступ к береговой полосе и снести сооружения.

До суда с Пугачевой мужчина подавал иск в отношении ее бывшего мужа Филиппа Киркорова. Однако суд встал на сторону ответчика и поддержал позицию певца.