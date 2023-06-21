В Петербурге семимесячный малыш обварился кипятком из электрического чайника

На севере Санкт-Петербурга в одной из квартир на Заречной улице произошло несчастье. Семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом сообщило издание Фонтанка.

По информации источника, малыш пострадал 20 июня примерно в час дня. Дома он был под присмотром 34-летнего отца. Однако каким-то образом смог добраться до электрического чайника. Предварительно, он потянул на себя шнур, после чего на него полился кипяток.

Обеспокоенный родитель сразу же вызвал бригаду скорой помощи. В больницу ребенка доставили в тяжелом состоянии. Он получил серьезные ожоги. На данный момент ему оказывают помощь в клинике. Примечательно, что раньше семья не попадала в подобные ситуации. Она полная и на учете, как неблагополучная, не стоит.

Ранее в Новосибирске хирурги прооперировали годовалого младенца с редкой патологией. Один из его пальцев на левой руке был больше нормального размера в два раза. Жизни ребенка это не угрожало, однако он не мог полноценно пользоваться кистью. Отмечается, что эта аномалия встречается у одного из 10 тысяч новорожденных.