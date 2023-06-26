Соревнования сорвались: в Омске подростки-спортсмены массово отравились до чемпионата

В Омске произошло массовое отравление школьников, приехавших на соревнования по пляжному гандболу.

Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

25 июня 19 детей из Новокузнецка прибыли в Омск, чтобы поучаствовать в соревнованиях по гандболу. Дети заселились в гостиницу, где для них было организовано питание. Вскоре у них появились признаки пищевого отравления и все были доставлены в больницу.

Пострадавшие — дети от 11 до 17 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее врач-терапевт Павел Раменский прокомментировал массовые отравления шаурмой в Братске и рассказал, как облегчить боль, если это произошло. Он отметил, что важно соблюдать гигиену при приготовлении и употреблении пищи.