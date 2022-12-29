В Петербурге родители уронили новорожденную дочь и признались в этом врачам спустя три дня
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В Санкт-Петербурге родители уронили младенца и побоялись признаться об этом врачу. В итоге девочка попала в реанимацию.
Мать с отцом решили вызвать бригаду скорой помощи только на третьи сутки после падения дочери. Тогда грудничку уже стало хуже. Медики диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и кровоизлияние головного мозга. Также отмечается, что при рождении девочке поставили ДЦП.
Сейчас ребенок находится в реанимации, и врачи сообщают, что у него наблюдается крайне тяжелое состояние.
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались безответственными родителями девочки и организовали проверку после произошедшего. Ее целью является установить все обстоятельства случившегося. По результатам расследования будут выдвинуты обвинения в соответствии с законодательством РФ.
Ранее мать убила 16-летнюю дочь-инвалида, не предоставляя ей правильный уход, в следствии чего у подростка появилось патологическое ожирение.