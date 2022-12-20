Мать убила 16-летнюю дочь-инвалида, раскормив ее до ожирения

В Уйльсе, городе Ньютон, мать призналась в убийстве дочери-инвалида. Причиной смерти послужило патологическое ожирение девочки.

16-летняя Кайли Титфорд в октябре 2020 года была найдена мертвой в своем доме в Ньютоне. Виновными в ее кончине были признаны 44-летний отец Алан Титфорд и 39-летняя мать Сара Ллойд-Джонс. Их задержали за непредумышленное убийство из-за грубой небрежности и за причинение и допущение смерти ребенка.

Медицинская экспертиза установила, что Кайли умерла от воспаления и инфекции в обширных участках изъязвления, возникших в результате ожирения и его осложнений. Также отмечено, у девочки было расщепление позвоночника и гидроцефалия.

Подросток на протяжении всей своей жизни страдала от ряда заболеваний, из-за которых была неподвижна. Ей требовался специальный уход, диеты и физические упражнения. Однако ее родители это проигнорировали, что и привело к ее кончине. Мама Кайли Ллойд призналась, что действительно виновата в смерти дочери, но она не могла предвидеть, что ее халатность может стоить ей жизни. От судебного приговора ее это не спасает, но в деле может быть учтено чистосердечное признание вины.

А вот отец девочки отказывается мириться с обвинениями в свой адрес. Он предстанет перед судом 21 января. Там будут разбираться, почему Алан не предоставил дочери необходимое диетическое питание, в следствие чего у девочки появилось ожирение.

На сегодняшний день расследование все еще продолжается. Сотрудники правоохранительных органов должны выяснить все обстоятельства, которые привели к смерти Кайли. И хоть медицинская экспертиза указывает на естественные причины, по мнению следствия, родители девочки-инвалида способствовали ускорению этого процесса.

Ранее в Индии мужчина «убил» жену, а через семь лет нашел ее живой с другим супругом.