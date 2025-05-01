В Петербурге ребенок-актер попал в реанимацию из-за таблеток для похудения

В Петербурге юный актер детской студии музыкально-драматического театра «Синяя птица» попал в реанимацию. По данным «Известий», он отравился таблетками для похудения.

1 мая стало известно, что ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали острое отравление веществом психотропного воздействия. Предварительно, актер принимал препарат, в составе которого содержится наркотик амфетаминового ряда.

Отметим, что данные таблетки получили популярность среди молодого поколения благодаря социальным сетям. Однако позже стало известно об их пагубном воздействии на организм человека. Прием препарата может привести к аритмии, тахикардии, бессоннице и паническим атакам. При этом в составе БАДа, который указан на упаковке, есть только натуральные компоненты.

Состояние пострадавшего мальчика на данный момент не уточняется.

Ранее в Подмосковье младенец отравился электронной сигаретой. Ее он подобрал, когда она выпала из кармана отца. Малыша госпитализировали с судорогами.