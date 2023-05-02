Сломала ногу в четырех местах: эксгибиционист гнался за женщиной 11 километров в Техасе

Житель Техаса предстал перед судом за то, что преследовал женщин, а за одной гнался 11 километров так, что она сломала себе ногу в четырех местах. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на издание KXAN.

По данным источника, инцидент произошел в американском городе Остин. Серийный эксгибиционист напал на жительницу Линн Айзек в 2021 году. Девушка совершала пробежку недалеко от своего дома. В какой-то момент она поняла, что за ней следят. Злоумышленник гнался за жертвой 11 километров. Потерпевшая говорит, что он получал удовольствие от того, что его боятся.

Женщина в страхе бежала от мужчины и сломала ногу в четырех местах. Несколько месяцев она не могла ходить, в итоге ей даже делали операцию. Линн решила отомстить обидчику и нашла других жертв в соцсетях. Оказалось, что эксгибиционист преследовал еще как минимум десять женщин. Он охотился за ними, когда те были на прогулке с собаками или детьми.

Через полгода полицейские задержали 35-летнего Антонио Риоса. Против него возбудили несколько дел о непристойном поведении, в том числе в отношении ребенка. Мужчина признал вину. Он приговорен к десяти годам условного тюремного заключения. Отмечается, что житель посещает курсы лечения для сексуальных преступников.

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