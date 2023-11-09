В Петербурге раненая ножом женщина обвинила в произошедшем кота

Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. Она успела рассказать прибывшим по вызову медикам, что в произошедшем виноват кот.

По словам пострадавшей, она вернулась домой после ночной смены и выпила четыре бутылки пива на голодный желудок. После этого женщина решила приготовить себе обед и отправилась на кухню. Когда она взяла в руки нож, то споткнулась о путавшегося под ногами кота и упала.

Как пишет «Фонтанка», в настоящее время пострадавшая находится в тяжелом состоянии, медики приняли решение переводе пациентки в реанимационное отделение.

При этом также стало известно, что в квартире находился также сожитель женщины. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Петербурженка отказалась обращаться в полицию и заявила, что сама виновата в произошедшем.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку с ожогами кипятком. По словам матери ребенка, она случайно опрокинула на нее стакан с чаем. Медики выявили у малышки термические ожоги второй и третьей степени.