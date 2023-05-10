В Петербурге пьяная 82-летняя пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна на 6 этаже

В Санкт-Петербурге нашли тело пенсионерки под окнами многоэтажки. 82-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна собственной квартиры. Об этом сообщает издание 78.ru.

Смертельный инцидент произошел на проспекте Наставников в Красногвардейском районе. Петербурженка сидела на подоконнике на шестом этаже, где располагались ее апартаменты. Однако в какой-то момент она не смогла удержаться на месте и полетела вниз. Встретившись с асфальтом, старушка сразу же скончалась, так как ее травмы оказались несовместимы с жизнью. Остальные обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно о падении с четвертого этажа ребенка в Выборге. Мама мальчика оставила его одного дома без присмотра. Но сидеть взаперти малыш точно не собирался. Он самостоятельно открыл окно, выпрыгнул на улицу, приземлившись на сырую землю, и помчался вслед за родительницей.

После падения с высоты ребенка все-таки госпитализировали. Однако состояние его в полном порядке. О полученных травмах не сообщалось.